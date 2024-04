DIVA POP

Madonna no Brasil: estudo da prefeitura estima giro de R$ 293 milhões na economia do Rio

Show terá transmissão da TV Globo

Publicado em 16 de abril de 2024 às 11:45

O show da Madonna no Rio de Janeiro, mais precisamente nas areias de Copacabana, no próximo dia 4 de maio, pode injetar mais de R$ 293 milhões na economia carioca, segundo projeção da prefeitura no estudo “Potenciais Impactos Econômicos do Show da Madonna no Rio – 2024”. A apresentação única da cantora no Brasil encerra a “The Celebration Tour”, que comemora seus 40 anos da carreira. O show terá transmissão da TV Globo, o Multishow e o Globoplay.

Só a arrecadação extra do Imposto Sobre Serviço (ISS) do mês de maio deve superar os R$ 10 milhões investidos pelo município no patrocínio para trazer a Rainha do Pop ao país, de acordo com o levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE) em parceria com a Secretaria de Turismo (SMTUR). A prefeitura estimou um aumento na arrecadação de 20%, em comparação a maio do ano passado, chegando a R$ 60,9 milhões, R$ 10,2 milhões a mais do que no mesmo mês de 2023.

Para chegar ao valor de R$ 293 milhões, o estudo levou em consideração os gastos do público – estimado em pelo menos 1 milhão de pessoas – com alimentação, transporte, hospedagem e passagem aérea.

“O Rio continua na agenda internacional de grandes eventos, o que impacta diretamente a economia da cidade. Esperamos grande movimentação na economia e a continuidade do impacto positivo do setor”, disse o secretário Chicão Bulhões, que ganhou coro da Secretária de Turismo, Daniela Maia. “O show gratuito da Madonna em Copacabana tem um impacto gigantesco para nossa cidade. Com certeza, será um dos maiores eventos de visibilidade internacional do Rio, movimentando nossa economia, atraindo turistas do Brasil, América Latina e do mundo todo”, comentou.