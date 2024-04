ANTIPÁTICA?

Madonna é grossa com brasileiros em show nos EUA: 'Parem de falar português'

Cantora reclamou com fãs durante apresentação

Ao contrário da cantora Beyoncé, que adorava ver brasileiros em sua turnê pelo mundo, a artista Madonna não gostou muito de ver os fãs do Brasil falando em outro idioma.

Em menos de um mês, a artista estará no último show da sua turnê, na praia de Copacabana, mas a recepção dos brasileiros nos Estados Unidos não foi tão boa durante o "The Celebration Tour".

Na gravação feita por pessoas que estavam na plateia, é possível ver Madonna reclamando com os brasileiros durante um momento mais calmo do show e brigando com os admiradores.