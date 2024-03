ELA VEM AÍ?

Fã brasileiro questiona Beyoncé sobre show no Brasil e cantora responde

Turnê do Renaissance não passou pela América do Sul

Uma sessão de autógrafos no Japão com Beyoncé nesta sexta-feira (29) teve a presença de um fã brasileiro - assim como em todos os shows da tunê do Renaissance pelo mundo.

A artista estava apresentando o novo álbum, o Cowboy Carter”, e o recifense estava na fila para tirar fotos com a cantora internacional. Douglas, em entrevista ao POPLine, revelou que desconfiou da presença da cantora no Japão.

"Estávamos no metrô quando vimos a notícia. Eu duvidei, jurava que era fake news, mas na mesma hora pesquisei e confirmei no site da Sony Japão", disse.

Em seguida, Douglas conseguiu entrar na fila, tirou foto com a cantora e detalhou como foi o encontro com a Queen B do outro lado do mundo.