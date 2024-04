NORDESTE NA ROTA INTERNACIONAL

'Rei do baião' encontra a 'rainha do pop': Madonna publica vídeo escutando Luiz Gonzaga

Fãs ficaram surpresos com vídeo

Estadão

Publicado em 13 de abril de 2024 às 15:30

Madonna publica vídeo com música de Luiz Conzaga Crédito: Redes sociais

A cantora Madonna, que se apresentará no Brasil em 4 de maio na Praia de Copacabana, surpreendeu a internet ao publicar um vídeo no TikTok onde aparece se arrumando ao som da música A Morte do Vaqueiro, clássico de de Luiz Gonzaga.

Segundo um estudo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE) em parceria com a Secretaria de Turismo (SMTUR), o show da artista vai movimentar R$ 293,4 milhões na economia e dar aos cariocas um retorno 30 vezes maior do que o valor investido pela prefeitura do Rio em patrocínio.

Madonna é grossa com brasileiros em show nos EUA

Em menos de um mês, a artista estará no último show da sua turnê, na praia de Copacabana, mas a recepção dos brasileiros nos Estados Unidos não foi tão boa durante o "The Celebration Tour".

Na gravação feita por pessoas que estavam na plateia, é possível ver Madonna reclamando com os brasileiros durante um momento mais calmo do show e brigando com os admiradores.