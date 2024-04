THE CELEBRATION TOUR

Madonna no Rio: preço da passagem aérea tem pico na sexta em meio a altíssima ocupação de hotéis

A apresentação da diva pop provocou uma altíssima demanda dos hotéis entre os dias 3 e 5 de maio na cidade

Estadão

Publicado em 19 de abril de 2024 às 14:01

Madonna é aclamada por diferentes gerações dos amantes do pop Crédito: Shutterstock

Quem ainda não comprou passagens aéreas para assistir ao show gratuito da cantora Madonna na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, pode ter uma surpresa com os valores dos voos nesta sexta, 19. O preço de ida e volta do trajeto de São Paulo à capital fluminense registrou o maior valor dos últimos 60 dias, segundo informações do Google Flights.

Madonna se apresenta com a The Celebration Tour, que celebra 40 anos de carreira da artista, no dia 4 de maio, um sábado. O valor mínimo para adquirir uma passagem que sai da capital paulista na sexta, dia 3 de maio, e volta do Rio no domingo, dia 5, é de R$ 1.673. Aqueles que se arriscarem a embarcar no dia do show para retornar no dia seguinte podem encontrar valores, ligeiramente, mais em conta: R$ 1.418.

A apresentação da diva pop provocou uma altíssima demanda dos hotéis entre os dias 3 e 5 de maio na cidade, especialmente nos bairros de Copacabana e Leme. Segundo uma prévia da pesquisa do Hotéis RIO divulgada na quinta, 18, 83,38% dos hotéis nos dois bairros já estão ocupados.

O Copacabana Palace, famoso hotel de luxo que costuma receber grandes artistas, já está com as vagas completamente esgotadas. A informação foi confirmada pela assessoria do hotel ao Estadão na sexta. A equipe, porém, afirmou que não tem informações se Madonna irá se hospedar no local.

Conforme a organização do show no Rio, o palco da cantora será montado em frente ao hotel, voltado para a avenida Princesa Isabel. A estrutura inclui 16 torres de som e ao menos 8 telões

Ainda conforme a pesquisa do HotéisRIO, 67,95% das hospedagens no centro da capital fluminense já estão ocupadas. A porcentagem também é alta nos bairros de Ipanema e Leblon, que registram uma ocupação de 67,53%.

Segundo Alfredo Lopes, presidente da empresa, a expectativa é que o bairro de Copacabana seja o primeiro a se aproximar da lotação máxima, seguido por bairros próximos que ofereçam opção de transporte. O show, que terá início por volta das 21h45, terá 2 horas de duração e contará com uma transmissão ao vivo. Ele tem patrocínio do banco Itaú.

A última passagem da cantora no Brasil ocorreu em 2012 com a turnê MDNA Tour. Ela também já realizou apresentações no País em 1993, com The Girlie Show, e 2008, com Sticky & Sweet.

Em coletiva de imprensa realizada no final de março, Luiz Oscar Niemeyer, sócio da BonusTrack, produtora do evento, afirmou que o show em Copacabana terá estrutura "muito maior" do que as outras apresentações da Celebration Tour. "Ela está fazendo shows em arenas para 20 mil pessoas, aqui [no Rio] é um show para um milhão de pessoas, então o palco será maior, a estrutura será diferente", comentou.