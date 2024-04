CULTURA

Thiago Arancam será a atração da edição do Jantar do Bem 2024

O tenor brasileiro Thiago Arancam será a atração do Jantar do Bem, no próximo dia 23 de maio. A quinta edição do evento do Martagão Gesteira, que integra o calendário de filantropia baiano, terá menu assinado pelo chef Fabrício Lemos, do grupo Origem e será realizado na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.