DECISÃO

'Enem dos Concursos' vai ser adiado em todo país por conta das chuvas no RS, diz site

Governo deve falar sobre o tema em coletiva ainda nesta sexta

Da Redação

Publicado em 3 de maio de 2024 às 14:24

O Concurso Nacional Unificado vai ser adiado em todo Brasil por conta das fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul ao longo da semana. A informação é da rádio CBN e do site G1. O governo marcou uma coletiva para a tarde desta sexta (3), quando deve falar oficialmente do assunto. O concurso aconteceria neste domingo (5).

De acordo com a CBN, ainda não há uma nova data definida para o concurso. Os ministros do governo estavam divididos em relação ao tema, considerando os possíveis gastos extras com adiamento, mas também o risco de judicialização da parte de candidatos que se entendam prejudicados - tanto em caso de manter a data como no adiamento.

A possibilidade de adiar a prova somente no Rio Grande do Sul foi considerada, mas o governo entendeu que não seria possível, porque seria difícil manter a isonomia e o mesmo grau de dificuldade nas duas aplicações, entre outros problemas.

A coletiva dessa tarde contará com a ministra Esther Dweck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e o ministro Paulo Pimenta, da Comunicação.