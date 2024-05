INUNDAÇÕES

Chuva faz Rio Grande do Sul declarar estado de calamidade pública

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), declarou estado de calamidade pública após mais de 100 municípios gaúchos terem sido afetados pelas chuvas intensas. A decisão foi publicada na noite de quarta-feira de feriado, 1º, em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Estado. Os temporais já deixaram 10 mortos e ao menos 21 pessoas desaparecidas.