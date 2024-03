'I WANNA BE TOUR'

Jovem morre após ser eletrocutado em festival emo no Rio de Janeiro

Vítima foi identificado como João Vinícius Ferreira Simões, de 25 anos

Publicado em 10 de março de 2024 às 09:22

João Vinícius Ferreira Simões Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem morreu após ser eletrocutado durante o festival emo I Wanna Be Tour, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (9). A vítima foi identificada como João Vinícius Ferreira Simões, de 25 anos. As informações são da CBN.

Molhado após a chuva intensa que caiu durante o evento, João Vinícius encostou em um food truck energizado, próximo à pista premium. As testemunhas do incidente disseram que outros participantes do festival ofereceram os primeiros socorros até a chegada da equipe de ambulância.

A família de João Vinícius denunciou a organizadora do evento, a 30e, que ainda não se manifestou oficialmente. Na manhã deste domingo, um tio da vítima teria ido até o local onde ocorreu o festival, no Riocentro, mas não recebeu autorização para a entrada.