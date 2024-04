PERNAMBUCO

Motociclista morre atropelado por viatura da PM que perseguia suspeitos

A vítima, identificada como João Gilberto de Oliveira Filho, foi arremessada para longe do carro da polícia

Um motociclista morreu atropelado por uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco que perseguia suspeitos de assalto na cidade de Recife. Segundo informações do portal UOL, policiais faziam uma ronda, na manhã desta quarta-feira (24), quando viram dois homens roubando uma moto.

Os agentes começaram a perseguir os suspeitos. A viatura então bateu em uma motocicleta que passava pelo cruzamento da avenida Agamenon com a rua do Paissandú.

Com a batida, a vítima, identificada como João Gilberto de Oliveira Filho, foi arremessada para longe do carro da polícia. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Em nota, a Polícia Militar lamentou o ocorrido e disse se solidarizar com familiares e amigos do motociclista. A corporação ressaltou que "todas as circunstâncias da ocorrência estão sendo apuradas pelo Comando Geral da PM". Os suspeitos conseguiram fugir.