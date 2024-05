CHUVA

Sobe para 55 número de mortos por enchentes no RS; tragédia é a 'maior dos últimos tempos'

Além dos mortos já confirmados, dos que estão em investigação e dos desaparecidos, há ainda 107 pessoas feridas

Da Redação

Publicado em 5 de maio de 2024 às 08:16

Chuvas fortes foram registradas no Rio Grande do Sul Crédito: Defesa Civil do RS

É desesperadora a situação de quase meio milhão de pessoas que vivem no Rio Grande do Sul. As enchentes que atingem o estado já deixaram 55 mortos, 74 desaparecidos, e desabrigou 82,5 mil pessoas. A Defesa Civil investiga ainda outras sete mortes.

O governador Eduardo Leite (PSDB) considera o cenário como o 'maior desastre climático do estado'. O caso é tão assustador, que o número de vítimas já é maior do que a última tragédia ambiental do RS, em setembro de 2023, quando 54 pessoas morreram.

Este é o quarto desastre climático a atingir o Rio Grande do Sul em menos de um ano. Em 2023, foram três eventos do tipo em junho, setembro e novembro, deixando, somados, 75 mortos.

Agora, além dos mortos já confirmados, dos que estão em investigação e dos desaparecidos, há ainda 107 pessoas feridas. Segundo a Defesa Civil das pessoas que perderam suas casas, 13,3 mil estão em abrigos e 69,2 mil desalojadas – ou seja, que recebem abrigo nas casas de familiares ou amigos.