JUSTIÇA

STF valida 102 acordos de réus pelos atos do 8 de Janeiro

Os acordos foram validados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal

Mais 21 réus pelos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro de 2023 tiveram acordos com a Procuradoria-Geral da República (PGR) validados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao todo, 102 pessoas que cometeram crimes considerados de menor gravidade tiveram direito ao benefício, com revogação das medidas cautelares impostas anteriormente pelo magistrado.