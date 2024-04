POLÍTICA

União Brasil e Dom Cabral anunciam curso para capacitar 400 candidatos e assessores

As eleições municipais deste ano vão acontecer no dia 6 de outubro

Da Redação

Publicado em 16 de abril de 2024 às 17:52

A assinatura do contrato aconteceu durante reunião da bancada do União Brasil Crédito: Divulgação

A menos de seis meses para as eleições, o União Brasil e as fundações Índigo e Dom Cabral anunciaram na tarde desta terça-feira (16), em Brasília, a realização de uma parceria para capacitar 400 novos candidatos a prefeitos, vereadores e assessores, em um curso de formação política. A assinatura do contrato aconteceu durante reunião da bancada do União Brasil, na Câmara dos Deputados, e contou com as presenças de parlamentares e lideranças do partido em diversos estados, além da direção das duas fundações.

“A política, exercida de forma responsável, transforma a vida das pessoas. Tenho certeza que, com este curso, nossos pré-candidatos vão fazer a diferença na vida pública e na construção do futuro do Brasil”, afirmou o vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, durante apresentação do projeto. Neto disse ainda que a expectativa do União Brasil é aumentar de 500 para 700 o número de prefeitos nas próximas eleições. “Queremos também fortalecer nossa bancada de vereadores em todo o país”, acrescentou o ex-prefeito de Salvador.

De acordo com ACM Neto, que também é presidente da Fundação Índigo, o curso terá formato online e vai abordar, entre outros temas, planejamento estratégico de campanha, regras de financiamento, estruturação de equipes, legislação eleitoral, marketing político e digital, treinamento de voluntários e organização de eventos. A capacitação terá duração de 80 horas/aula e será realizada nos meses de maio e junho. “A Fundação Dom Cabral é reconhecida pela excelência de seus cursos de capacitação e, com certeza, todos os pré-candidatos e assessores participantes ficarão ainda mais competitivos para a disputa eleitoral”, acrescentou ACM Neto.

Para o presidente estadual do União Brasil na Bahia, o deputado federal Paulo Azi, "são cursos que abrangem praticamente todos os pontos de uma campanha eleitoral, como formação política, como treinamento, como cursos para campanha".

"Todos os pontos que são fundamentais para que os candidatos possam estar inteirados e preparados para enfrentar as eleições de outubro deste ano. Portanto, parabenizar o nosso vice-presidente a ACM Neto, a Fundação Índigo, pela essa bela iniciativa que está sendo, inclusive, hoje aqui apresentada a todos. Os parlamentares estão na linha de frente, no contato quase permanente com todos esses candidatos do Brasil afora e serão um veículo de intermediação desses contatos e dessas interlocuções para que cada vez mais os candidatos possam se preparar, possam entender a importância que é iniciar uma campanha eleitoral sabendo, conhecendo, todas as nuances de um processo político como esse", enfatizou.

O professor Paulo Paiva, que representou a Dom Cabral na solenidade, afirmou que a fundação tem como uma de suas missões a formação de líderes no Brasil para que o país possa se desenvolver com “prosperidade e justiça”. “Essa parceria com o União Brasil será muito importante para a formação de lideranças comprometidas com a democracia, com a ética e com a eficiência do setor público”.