Espetáculo de dança Parallax terá apresentação na Sala do Coro do TCA

Apresentação será no dia 7 de junho

Da Redação

Publicado em 24 de maio de 2024 às 11:53

Espetáculo de dança será apresentado no TCA Crédito: Divulgação

Vai ter dança na Sala do Coro do Teatro Castro Alves no dia 7 de junho. Parallax é um espetáculo de dança que, através da linguagem do contemporâneo, explora a profunda e enigmática experiência humana, convidando o espectador a se tornar um sujeito indagador e explorar diferentes ângulos da coreografia.

A palavra "Parallax" vem do grego PARALLAXIS, que significa "mudança, alteraçãoˮ. O efeito parallax, na física, se refere ao deslocamento ilusório de um objeto devido à mudança do ponto de vista do observador. Assim como na vida, a qual, constantemente, somos expostos a diferentes perspectivas que esculpem nossa realidade/verdade. A escolha do ponto de observação, então, torna-se um fator crucial para descobrirmos o mundo, bem como esse espetáculo, fazendo com que cada espectador tenha uma experiência singular da apresentação.

Em cena, o elenco investiga a complexidade das emoções envolvidas em um duelo crucificante da existência: o sentimento de multiplicidade do eu e a eterna busca pela unicidade do ser. Parte de diversos grupos (família, amigos, pares, trabalho), bem como um ser só, individualizado. Nesse quadro, aprendemos em paralelo, ocupando papéis sociais que pesam, ao passo que se expandem conosco. Tudo em nós e, nós em tudo na infinda busca de ressoar nossa essência em harmonia com o mundo ao redor. Contudo, o que acontece se parte de nós se sente sempre deslocada?

Com esses questionamentos em mente, no espetáculo "Parallax", exploraremos a complexa dança entre os "ciclos", "cadeias", "eu(s)" e "o que não é", que torna cada ser humano simultaneamente único e muitos. Nessa vida-espetáculo, somos todos protagonistas e, ao som da canção da existência, dançamos em constante busca de nós mesmos.

O espetáculo tem direção artística de Andreza Bastos e no elenco tem como Intérpretes-coreógrafos Beatriz Rocha, Beatriz Sá, Caio Lopes, Flávia Cunha, Juliana Vasconcelos, Liz Vernin, Luiza Dahia, Maria Fernanda Costa, Maria Luiza Aragão e MaVi Vieira.

Serviço

Parallax

Data: 07 de Junho de 2024

Horário: 20h

Local: Sala do Coro

Preços: R$ 40,00 (quarenta reais) a inteira e R$20,00 (vinte reais) a meia