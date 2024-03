MÚSICA

Campanha arrecada cotas para publicar biografia de Álvaro Assmar

Valores começam em R$ 50 e livro é escrito por João Paulo Barreto, jornalista e crítico de cinema

Roberto Midlej

Publicado em 20 de março de 2024 às 16:29

Álvaro Assmar Crédito: reprodução

Já está no ar no site Catarse uma campanha de arrecadação para a publicação de uma biografia do bluesman baiano Álvaro Assmar. Os valores de contribuição vão de R$50 a R$ 10.000. Uma das alternativas, por R$ 150, inclui o livro, o nome do colaborador publicado nos agradecimentos e CD Family & Friends.

Álvaro Assmar - Uma Vida Blues é resultado de uma pesquisa realizada com o próprio músico e iria comemorar os 60 anos do artista, em 2018. No entanto, Álvaro morreu aos 59 anos, no final de 2017. A biografia é escrita por João Paulo Barreto, jornalista e crítico de cinema baiano, que conversou com o jornalista João Paulo Barreto durante os meses que antecederam seu inesperado falecimento.

Álvaro deixou um narrativa oral de toda sua trajetória. As formações iniciais das bandas Cabo de Guerra e Blues Anônimo. Sua carreira solo. As passagens por diversas rádios de Salvador. A fundação de um doa mais longevos programas de Blues do rádio brasileiro, o Educadora Blues.

As experiências de tocar ao lado de nomes como Luiz Carlini e André Christovam, com quem formou o trio que abriu o show do gigante Johnny Winter. A criação do projeto Wednesday Blues, que tirou o estilo musical do bar e o colocou em um teatro.

A publicação inclui depoimentos de nomes como os dos citados Luiz Carlini e André Christovam, bem como de Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Régis Tadeu, Solon Fishbone, Mauro Senise, Eric Assmar - filho de ÁLvaro - e muitos outros que cruzaram o caminho desse artista que ajudou a pavimentar a estrada do Blues brasileiro.

O livro é uma produção independente na campanha constam alguns produtos exclusivos, oferecidos em primeira mão! As recompensas incluem desde a aquisição de exemplares em pré-venda, a CDs físicos do artista Álvaro Assmar, cotas para patrocinadores, pocket show exclusivo de Eric Assmar, dentre outros.