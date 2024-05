Soweto festeja 30 anos em show no Wet; Clube CORREIO dá desconto de 20%

A turnê que comemora os 30 anos da banda Soweto chega a Salvador neste sábado (25). A banda liderada por Belo se apresenta às 21h, no Wet Salvador, para mostrar ao público canções como Derê, Farol das Estrelas, Tempo de Aprender, Momentos e Estrela da Paz. A turnê traz também a Salvador a apresentação da cantora Ana Clara, que gravou um dueto com Belo na canção Eu, Você e Deus. A artista vai fazer o show de abertura.

A Soweto foi criada em 1991 na Zona Leste de São Paulo e lançou seu primeiro álbum, Vento dos Areais, em 1994. Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital e nos balcões Pida e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia. Turnê 30 anos Soweto. Antes de chegar a Salvador, a turnê Sow3t0 passou por São Paulo e Recife. Vai passar por capitais como Curitiba, Rio de Janeiro, Florianópolis e Natal.

Sábado (25), a partir das 21h, no Wet Salvador. Ingressos: R$ 130 (Arena), R$ 310 (Arena Vip), R$ 480 (Open Bar). À venda na Bilheteria Digital e nos balcões Pida e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia. Clube CORREIO: 20% de desconto.