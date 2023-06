Lucas Lima reconhece força da torcida do Bahia: 'Empurra a equipe'

Em situação delicada na temporada, o Santos vai encarar novamente o Bahia nesta quarta-feira (31) em "clima de final", na expectativa de Lucas Lima. Para o experiente meio-campista, o jogo será cercado de "tensão", uma vez que poderá decretar a eliminação do time paulista na Copa do Brasil.



"Mesmo com as equipes já se conhecendo, acho que vai ser diferente, pois amanhã será uma final, um jogo de mata-mata, tenso. Agora é descansar pra fazer um grande jogo", disse Lucas Lima, em referência à sequência de jogos entre as duas equipes.