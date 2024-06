REFORÇO IMPORTANTE

Bahia tem retorno de meia para duelo contra o Flamengo; zagueiro é dúvida

Tricolor encara o time carioca no Maracanã em duelo direto no G4 do Brasileirão

Da Redação

Publicado em 17 de junho de 2024 às 14:19

Carlos de Pena está à disposição após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

De olho no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia terá um retorno importante para enfrentar o Flamengo, nesta quinta-feira (20), às 20h, no Maracanã, pela 10ª rodada. Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o meia Carlos de Pena está à disposição do técnico Rogério Ceni.

De Pena recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1x0 sobre o Fortaleza, na Fonte Nova, e ficou fora no empate por 2x2 com o Criciúma, neste domingo (16), no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

Quem ainda não tem presença confirmada no duelo contra o Flamengo é o zagueiro Kanu. Ele se machucou na última semana e chegou a ser relacionado na partida contra o Fortaleza, mas não foi liberado para atuar. O zagueiro será avaliado pelo departamento médico nos próximos dias.