Bahia está pronto para jogo decisivo contra o Santos; veja provável escalação

O Bahia encerrou, na manhã desta terça-feira (30), a preparação para o duelo decisivo contra o Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de empatarem em 0x0 na ida, as equipes se enfrentam mais uma vez nesta quarta-feira (31), às 19h, na Arena Fonte Nova.



O dia começou com apresentação de um vídeo no auditório do CT Evaristo de Macedo. Em seguida, os jogadores fizeram exercícios na academia.