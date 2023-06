Vitória x Ituano: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Após empatar com o Avaí em 1x1, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, o Vitória vai tentar voltar a vencer diante de sua torcida. O rubro-negro recebe o Ituano, nesta sexta-feira (2), no Barradão, pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro. Com 19 pontos, o Vitória lidera a competição. Adversário da vez, o Ituano está em 13º lugar, com 10 pontos. A seguir você confere mais informações do jogo.