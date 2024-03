AUTOS

Grupo baiano quebra recorde em premiação de concessionárias da Toyota

Veja quais foram as concessionárias escolhidas pelo fabricante japonês

Antônio Meira Jr.

Publicado em 26 de março de 2024 às 20:30

Lojas de Salvador, Lauro de Freitas e Maceió conquistaram os quatro primeiros lugares entre 201 revendas em todo o Brasil Crédito: Divulgação

O Grupo NewChase fez história na Toyota do Brasil ao conquistar os quatro primeiros lugares no Programa Dealer Evaluation Brasil 2023, uma avaliação rigorosa do desempenho das representantes da marca em todo o mundo. É a primeira vez, na história do programa que o mesmo Grupo ocupa todas as primeiras colocações no pódio da premiação.

O Programa Dealer Evaluation, realizado anualmente pela renomada marca japonesa, utiliza um processo de avaliação meticuloso, considerando diversos aspectos das concessionárias, classificando-as de A a D com base em seu desempenho. A nota máxima (A) é reservada apenas para aquelas que atendem aos padrões de qualidade e performance exigidos pela marca, e um ranking elege os melhores entre os mais bem colocados.

Entre as 201 concessionárias participantes de todo país, as unidades do Grupo NewChase se destacaram conquistando os quatro primeiros lugares. 1º lugar Luís Viana (Salvador), 2º lugar Magalhães Neto (Salvador), 3º lugar Lauro de Freitas e 4º lugar Maceió, esta última inaugurada há apenas sete meses. No ano anterior, as unidades Luís Viana, Magalhães Neto e Lauro de Freitas já haviam alcançado posições de destaque, ocupando respectivamente o primeiro, terceiro e quarto lugares.

Géo Coelho, CEO do Grupo NewChase, expressou sua satisfação com o resultado, destacando que o sucesso foi alcançado graças ao engajamento dos colaboradores e a estratégia que tem como foco o cliente em 1º lugar. "Este feito extraordinário é resultado do trabalho árduo e da paixão de nossa equipe, aliados ao nosso compromisso com a qualidade do atendimento, consistência dos processos e o encantamento do cliente. É um orgulho ver nossos esforços sendo reconhecidos dessa forma."

O presidente do grupo, Gercino Coelho, elogiou o trabalho do time: "Estamos orgulhosos em contar com uma equipe tão talentosa e determinada", destacou o fundador da empresa.