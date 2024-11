AUTOS

Picape da Jeep leva pouca carga, mas chega onde outras não vão

Derivada do Wrangler, Gladiator agrada pelo estilo raiz e atributos para encarar o fora-de-estrada

Antônio Meira Jr.

De Miami, Estados Unidos Publicado em 17 de novembro de 2024 às 16:29

A Gladiator é derivada do Wrangler e compartilha vários componentes com o SUV Crédito: Divulgação

É notável o crescimento do mercado de picapes. No Brasil, nos últimos dois anos, cinco modelos foram atualizados e outros oito inéditos chegaram às concessionárias. Entres as novas, está a Gladiator, da Jeep.

Derivada do icônico Wrangler, esse é um dos veículos mais diferentes do segmento. E não me refiro ao desenho e sim ao seu propósito. A Gladiator, apesar de ter caçamba, não é focada em transportar carga.

Com enorme capacidade off-road, seu compartimento de carga se propõe a levar motos, quadriciclos, equipamentos de esportes e barracas de acampamento. É uma picape que inspira aventuras.

No entanto, muitos consumidores desse utilitário não fazem trilhas ou se aventuram em pântanos ou desertos. Eles se encantam pelo estilo aspiracional, aliado ao desenho parrudo. Assim, é comum ver diversas delas no trânsito de grandes cidades americanas, como Miami.

Enquanto avaliei a versão Mojave na Flórida, conversei com alguns usuários da picape, muitas mulheres, que relataram que se sentem mais seguras a bordo dela. De fato, a Gladiator é imponente, mesmo em um país onde o veículo mais vendido há décadas é outra picape, a Ford F-150.

O interior transmite robustez e a capota, e também as portas, podem ser removidas Crédito: Divulgação

COMO É A PICAPE DA JEEP



Se o comprador vai usar para ir ao shopping ou ao trabalho, não importa. A Jeep preparou esse modelo para encarar diversos obstáculos e, no caso da versão Mojave, em alusão a um deserto na Califórnia, sua especialidade é transpor terrenos arenosos.

Tanto que o utilitário estampa nos para-lamas dianteiros o selo de Desert Rated, sendo o primeiro modelo da marca que ostenta essa classificação. De acordo com a empresa, os veículos Desert Rated representam o que há de mais inovador em recurso e desempenho off-road de alta velocidade ao percorrer ambientes áridos e desérticos.

Para movimentar a picape, a Jeep escolheu o mesmo motor V6 de 3.6 litros a gasolina que equipa a configuração vendida no Brasil, a Rubicon - que remete à famosa trilha na Califórnia e utiliza o selo Trail Rated. Esse propulsor, o Pentastar de terceira geração, cumpre bem o seu papel.

Aspirado, ele entrega 284 cv de potência e fornece 35,4 kgfm de torque - que pode chegar a 681 kgfm em algumas situações off-road. O V6 é associado a uma transmissão automática de oito velocidades e uma caixa de transferência que inclui reduzida.

Além da força, essa picape tem outros artifícios para ultrapassar obstáculos. Os engenheiros da Jeep equiparam a Gladiator Mojave com amortecedores bypass internos de 2,5 polegadas alto desempenho - fornecidos pela Fox - especialmente ajustados para maximizar a dirigibilidade, conforto e resistência de toque no solo quando em alta velocidade em ambiente arenoso.

Os amortecedores Fox contêm passagens internas que permitem que o fluido passe pelo pistão através de portas reguladas quando ele passa pelo trajeto de suspensão. O resultado é uma direção previsível em condições de direção off-road normais, com a capacidade de aumentar a força de amortecimento em uso extremo.

Os reservatórios do amortecedor externos frontais e traseiros mantêm o fluido de amortecedor frio, impedindo a fadiga da peça durante percursos pelo deserto quente em alta velocidade. O fluido de suspensão de nível militar mantém o desempenho em temperaturas extremas e é o mesmo fluido usado em amortecedores de corridas off-road.

Há ainda diversos auxílios à condução, desde uma câmera que fica na grade dianteira, que tem lavagem remota, e que facilita a visualização dos desafios da trilha, até piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego e aviso de colisão frontal com frenagem de emergência.

Além de rodar nos EUA, já avaliei esse Jeep no Brasil e na Argentina. Um dos seus pontos altos é a facilidade para manobras em locais com pouco espaço, como em áreas centrais de Salvador e de Buenos Aires.

A Gladiator Mojave tem 544 kg de capacidade de carga e 2.721 kg de capacidade de reboque Crédito: Divulgação

MERCADO EUA X BRASIL

Nos Estados Unidos, a Jeep oferece oito versões para a Gladiator. O preço inicial, sem frete e imposto (que gira em torno de 7%), é US$ 37.895, o equivalente a R$ 219.397. A opção testada custa US$ 53.590, que corresponde a R$ 310.265 - mesmo preço da opção Rubicon. No mercado brasileiro é oferecida apenas a configuração Rubicon, que custa R$ 499.990.