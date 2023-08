Quem dirige mais pode somar mais pontos na CNH? Projeto de Lei que beneficiar caminhoneiros

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tem três categorias consideradas profissionais: C, D e E. Para elas, o limite em relação a pontuação para as infrações de trânsito é o dobro em relação à categoria A. Ou seja, enquanto os motoristas que não trabalham ao volante, podem acumular no máximo 20 pontos em 12 meses - até ter a CNH suspensa - os profissionais podem acumular até 40 pontos.



No entanto, o Projeto de Lei (2720/22), de autoria do senador Guaracy Silveira (PP/TO), que está em tramitação no Senado, quer triplicar a pontuação para os caminhoneiros, que poderiam assim alcançar 120 pontos. O argumento do autor do Projeto de Lei é que esses profissionais passam na direção muito mais tempo em comparação a um condutor de automóvel.