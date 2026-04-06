SETOR PRODUTIVO

Bahia Export 2026 discute desafios estruturais da economia baiana

Programação traz oportunidades em infraestrutura, agronegócio, mineração e energias renováveis

Donaldson Gomes

Publicado em 6 de abril de 2026 às 15:19

Evento vai reunir representantes do setor produtivo baiano Crédito: Divulgação

O Fórum Estadual de Infraestrutura de Transportes, Energia e Mineração – Bahia Export 2026 acontece nas próximas quinta e sexta-feira (dias 9 e 10, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB). Em sua terceira edição, o evento se consolida como um espaço qualificado de diálogo com o setor público, iniciativa privada e especialistas que discutirão caminhos para fortalecer a economia baiana.

Com uma programação robusta e plural, o Bahia Export 2026 aborda temas centrais para o desenvolvimento do estado, como os desafios da infraestrutura de transportes, o avanço da mineração, o papel do agronegócio, a agenda ESG e os impactos das energias renováveis no crescimento econômico. Ao longo dos dois dias, autoridades, executivos e representantes institucionais participam de painéis, apresentações e palestras que refletem a diversidade e o potencial das cadeias produtivas baianas.

Para o CEO do Grupo Brasil Export, Fabrício Julião, o fórum cumpre um papel estratégico ao promover a integração entre diferentes setores. “O Bahia Export se firma como um ambiente essencial para a construção de soluções conjuntas. A Bahia tem vocação natural para liderar agendas importantes no país, e o diálogo entre governo, empresas e sociedade é o que viabiliza avanços concretos em infraestrutura e desenvolvimento sustentável”, afirma.

No painel “Desafios da infraestrutura de transportes na Bahia”, entre os debatedores estão José Demétrius Moura (Codeba), Roberta Carvalhal (Wilson Sons) e Roberto Oliva (ABTP), que discutem sobre gargalos e oportunidades do setor. Na agenda voltada ao potencial produtivo da Bahia, avanços da mineração e a força do agronegócio, participam Henrique Carballal (CBPM), Anderson Arruda (Ministério de Minas e Energia), Danilo Casalino (Galvani) e Milson Mundim (Atlantic Nickel), além de Cristina Gross (AIBA), Eduardo Sales (Assembleia Legislativa da Bahia), Guilherme Moura (FAEB) e Waldyr Promicia (Abrafrutas).