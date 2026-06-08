A PARTIR DO NÍVEL MÉDIO

Inscrições abertas para concurso público com salários de até R$ 28,1 mil; veja cargos

Oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior

Esther Morais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 06:10

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 28,1 mil; veja cargos Crédito: Freepik

A Prefeitura de Nova Xavantina, em Mato Grosso, abre nesta segunda-feira (8) as inscrições para um concurso público com formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.753,10 a R$ 28.191,68.

As inscrições estarão abertas até 23 de junho, por meio do site da banca organizadora Passaporte PDH. As provas objetivas estão previstas para 12 de julho.

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As taxas de inscrição são de R$ 90 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para nível médio e técnico e R$ 130 para nível superior.

Entre os cargos com maiores salários estão Médico Anestesiologista (R$ 28.191,68), Médico Generalista (R$ 21.685,91), Engenheiro Civil (R$ 11.844,14) e Enfermeiro (R$ 8.731,28).

Também há oportunidades para Assistente Administrativo, Motorista, Operador de Máquinas Pesadas, Psicólogo, Técnico de Enfermagem e outras funções.

O concurso contará com diferentes etapas de seleção, conforme o cargo. Além das provas objetivas, algumas funções exigirão prova discursiva, avaliação de títulos, prova prática, teste de aptidão física (TAF) e prova de Excel.

Para os cargos de nível superior, haverá também prova subjetiva, aplicada no mesmo dia da avaliação objetiva. Já os candidatos às vagas de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas passarão por prova prática de direção veicular.

Os candidatos convocados para o TAF deverão realizar corrida de 12 minutos e teste de levantamento de peso. Para aprovação na corrida, será necessário percorrer pelo menos 1.800 metros (homens) ou 1.500 metros (mulheres).