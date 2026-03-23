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Construtora do interior se posiciona como maior por metragem ativa da Bahia

Empresa de Vitória da Conquista também se destaca entre as três maiores do Nordeste e as 16 maiores do Brasil

Donaldson Gomes

Publicado em 23 de março de 2026 às 17:28

Jardel Couto, CEO da VCA, destaca ainda avanços no sistema de governança da empresa Crédito: Divulgação

A VCA Construtora celebra um marco relevante em sua trajetória e acaba de conquistar a 16ª posição no Ranking INTEC 2026 das Maiores Construtoras do Brasil, um dos mais respeitados e tradicionais levantamentos do setor. Além do destaque nacional, a empresa alcançou o 3º lugar na região Nordeste e a 1ª colocação no estado da Bahia, reforçando sua presença e protagonismo no mercado.

Realizado anualmente pela Intec Brasil, o ranking, que foi anunciado no último dia 18/3, elenca as 100 maiores construtoras do país com base na metragem construída, sendo considerado uma das principais referências para medir desempenho, capacidade técnica e relevância no setor. Ao longo de mais de uma década de edições, o levantamento se consolidou como um indicador estratégico da construção civil brasileira, reunindo as empresas que mais impactam o desenvolvimento urbano e econômico brasileiro.

“Estar entre as 100 maiores construtoras do Brasil já representa um diferencial relevante, mas estar entre as 20 primeiras, reforça ainda mais nossa solidez, escala de operação e consistência dos resultados. Mais do que felizes, estamos orgulhosos, reafirmando nosso compromisso com a excelência, qualidade construtiva e geração de valor para clientes, parceiros e investidores”, diz Jardel Couto, CEO da empresa.

Governança corporativa

Além da conquista entre as maiores do Brasil, a VCA Construtora também confirma avanço em seu processo de amadurecimento corporativo e anuncia um novo formato jurídico: a empresa passa a operar como Sociedade Anônima (S.A.), movimento que marca uma etapa relevante de sua estratégia de longo prazo. A decisão está diretamente associada ao fortalecimento da governança corporativa e à consolidação de uma gestão mais estruturada, transparente e alinhada às melhores práticas do mercado.

Segundo Jardel Couto, CEO da empresa, a mudança é parte de um plano contínuo de fortalecimento organizacional e reflete uma visão de crescimento que vai além do desempenho comercial.