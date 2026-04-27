EMPREGOS E SOLUÇÕES

Bracell abre mutirão de talentos para PcD com vagas na Bahia; veja como se inscrever

Edição especial de Dia das Mães leva 30 empreendedoras à Estação da Lapa para fortalecer a geração de renda em um dos maiores pontos de fluxo da capital

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de abril de 2026 às 06:30

Conecta PCD cria banco de talentos

Como parte de sua estratégia de Diversidade, Equidade e Inclusão, a Bracell abre até 06 de maio, as inscrições para o programa Conecta PCD, voltada à ampliação da representatividade de pessoas com deficiência nas operações na Bahia. O cadastro será feito por formulário online (https://www.bracell.com/carreiras/) e tem como objetivo mapear talentos para futuras oportunidades para as áreas operacionais e administrativas das unidades da companhia localizadas em Camaçari, Alagoinhas, Inhambupe e Entre Rios. A ação consiste em um mutirão de cadastramento que permitirá à empresa conhecer profissionais com diferentes perfis, experiências e interesses, contribuindo para a formação de um banco de talentos mais diverso e alinhado às necessidades do negócio.

Peri-Feiras Preta estará na Lapa

Nos dias 07, 08 e 09 de maio, a Peri-Feiras Preta será realizada na Estação da Lapa, reunindo 30 empreendedoras de diferentes segmentos, das 9h às 17h. A força do empreendedorismo feminino periférico ganha visibilidade num dos pontos mais movimentados de Salvador. Idealizada pelo Coletivo Resistência Preta, a iniciativa tem como proposta fortalecer a geração de renda e ampliar oportunidades para mulheres da periferia por meio de feiras itinerantes realizadas em diferentes territórios da capital baiana. Com um planejamento anual voltado para a circulação nas periferias, a Peri-Feiras Preta realiza nesta edição uma ação especial em alusão ao mês das mães. A escolha de um espaço de grande fluxo como a Lapa busca ampliar a visibilidade de empreendedoras e potencializar suas vendas, conectando seus produtos a um público mais diverso.

Elas são Tech

O iFood anuncia a abertura das inscrições para a terceira edição do programa Elas são Tech. Com 50 vagas abertas exclusivamente para profissionais mulheres, a iniciativa é desenhada como uma experiência completa de recrutamento para mulheres que desejam acelerar suas trajetórias em posições de nível Pleno a Especialista. Com o programa, o iFood busca promover a inclusão e o protagonismo feminino no setor, oferecendo capacitação, mentorias e desenvolvimento para mulheres da área. As inscrições estarão abertas até 2 de maio e podem ser realizadas pelo site oficial do programa (Engenharia - https://bit.ly/4ezWjxW e Dados - https://bit.ly/4u6ghoA). As oportunidades são para atuação 100% remota, permitindo a participação de profissionais de todo o Brasil. Um diferencial do programa é a não exigência de formação acadêmica específica, priorizando a experiência prática e a capacidade de resolver desafios complexos que a empresa brasileira de tecnologia oferece.

Qualificação gratuita