EMPREGOS E SOLUÇÕES

Empresas de diferentes segmentos e portes ofertam vagas para diversas áreas

Do modelo presencial ao remoto, organizações de diversas regiões do Brasil oferecem postos para trabalhadores

Publicado em 14 de maio de 2024 às 09:00

Confira as oportunidades de trabalho em modelos presenciais, remotos e híbridos Crédito: Shutterstock/reprodução

No primeiro trimestre de 2024, a taxa de desemprego no Brasil aumentou para 7,9%, um aumento de 0,15 ponto percentual se comparado ao 4º trimestre do ano passado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). De acordo com o instituto, esse crescimento na taxa de desemprego tem relação com o término do período de trabalhos temporários, que ganham ainda mais força no final do ano.

Em vista disso, diversas empresas e startups ofertam vagas de emprego para diferentes áreas. Confira!

1. Hand Talk:

A Hand Talk, startup pioneira no uso de inteligência artificial para acessibilidade digital, está com 4 vagas abertas no modelo de trabalho remoto para todas as posições. Interessados podem consultá-las por meio deste link (https://www.99jobs.com/hand-talk/jobs) ou entrar em contato pelo LinkedIn da Hand Talk. Em abril de 2024, a empresa alcançou o marco de 67% de mulheres em posição de liderança e 10% de pessoas com deficiência em seu quadro de colaboradores.

2. Adeste

A Adeste, empresa que há 70 anos oferece soluções inovadoras para os setores de saúde, alimentação e nutrição animal, está com 35 vagas abertas nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. As oportunidades vão desde coordenação de comunicação interna a analista de logística. Existe a possibilidade de trabalho remoto em algumas das vagas disponíveis. Interessados devem acessar o link e se cadastrar para concorrer às oportunidades. Além disso, a empresa também conta com um banco de vagas para PCDs. Os interessados podem se inscrever por meio deste link (https://vemseradeste.gupy.io/jobs/5277935?jobBoardSource=share_link).

3. nstech:

A nstech, maior empresa de software de supply chain para a América Latina, reúne mais de 100 soluções e atende cerca de 60.000 empresas do setor. Centrada na resolução das dores de negócios atuais e futuras de todos os elos da cadeia, oferece tecnologias completas e modulares para que os clientes possam evoluir seus negócios, fazer entregas eficientes e impactar a sociedade ao reduzir a emissão de CO2, acidentes e roubos. Em seu banco de dados o ecossistema reúne 2, 3 milhões de motoristas, o maior do Brasil. A empresa conta com 7 vagas abertas que variam entre modelo híbrido e remoto nas áreas de tecnologia e inteligência de dados em logística. Aos interessados, mais informações no link (https://www.nstech.com.br/carreiras).

4. SoftExpert:

A SoftExpert é uma fornecedora global de soluções para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital. Em atividade desde 1995, a empresa 4,5 no glassdoor une serviços voltados para a otimização de gestão e processos em diferentes níveis e segmentos em um único contrato, atribuindo eficiência, agilidade e economia a seus mais de 2 mil clientes e 600 mil usuários em 50 países. A empresa está com 6 vagas em aberto para cargos nas áreas de tecnologia, desenvolvimento, legal, entre outras. Além disso, caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode cadastrar seu currículo no banco de talentos da Soft. Interessados podem acessar mais informações no link https://softexpert.gupy.io/.

5. Motz:

A Motz é uma transportadora digital que agiliza e simplifica a jornada logística de caminhoneiros e embarcadores. Por meio de ferramentas tecnológicas, a empresa monitora e acompanha todo o processo de transporte das cargas. A startup foi criada em 2020 pela Votorantim Cimentos para realizar o transporte de cargas de fornecedores da cimenteira até suas fábricas. No entanto, os conteúdos se diversificaram e a atuação aumentou.

Em 2023, a Motz registrou uma receita líquida de R$ 1,172 bilhões, 13% maior em relação a 2022. Além do crescimento em faturamento, a startup atingiu a marca de mais de 19 milhões de toneladas de volume transportado, 55 mil motoristas cadastrados, 140 funcionários e 698 mil viagens realizadas. A empresa conta atualmente com 11 vagas em aberto para Analista de Dados, Arquiteto de Software, Assistente Logística, entre outros. Além disso, caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode cadastrar seu currículo no banco de talentos da empresa. Para se inscrever, basta acessar o link https://motz.gupy.io/ e selecionar a vaga e local desejado.

6. Cielo

A Cielo, referência em pagamentos eletrônicos no país e marca mais lembrada da categoria, está com 3 vagas abertas nas áreas de Atendimento e Vendas de produtos a prazo. A empresa irá iniciar o atendimento da MESA ARV (Antecipação de Recebíveis de Vendas) para o canal do Varejo, para isso estão com algumas oportunidades disponíveis, como Consultor de Antecipação de Recebíveis, Consultor de Antecipação de Recebíveis - Receptivo e Coordenador de Antecipação de Recebíveis.

O modelo de trabalho é híbrido, sendo 2 vezes presencial na sede da empresa em Alphaville - SP. Os selecionados contam com diversos benefícios, como assistência médica e odontológica; auxílio transporte, fretado ou estacionamento; auxílio trabalho remoto; seguro de vida; campanha de vacinação; Edupass; Gympass; programa de gestação saudável; horário flexível; sexta-curta; almoço estendido (1h30); entre outros. As inscrições para essas vagas estão abertas até o dia 07 de maio. Além disso, é possível encontrar outras oportunidades nas áreas de tecnologia, comercial e finanças na página da empresa na Gupy no link https://cielo.gupy.io/, onde estão disponíveis todas as informações sobre as regiões, áreas e cargos.

7. Taqe

Empresas de vários segmentos de todo país estão com mais de 2 mil vagas de emprego oferecidas pela Taqe, plataforma que reúne candidatos, empregadores e parceiros educacionais online e realiza uma triagem prévia dos participantes a partir de testes gamificados. As oportunidades disponíveis são para Estágio, Jovem Aprendiz e Efetivo (CLT). Dentre as empresas estão Academia do Universitário, CIEE One, Espro – Ensino Social Profissionalizante, Instituto Ser +, ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, Sequoia, Sodexo, Iguatemi SA, ACF - Associação Cultura Franciscana, Emprega AGFE, Apê Real, BFW Energia, Connection, Desenvolve Cidade, Hospital Albert Einstein, JA Brasil - Junior Achievement, Maron Medical, Spare Partners.

Para saber mais informações sobre as vagas, acesse o site da Taqehttps://www.taqe.com.br/ e confira!

8. Proesc