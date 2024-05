Refinarias clandestinas atuam há mais de 20 anos na RMS, aponta polícia

Na segunda-feira (27), a Polícia Civil, através do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), desarticulou um laboratório, depósito e distribuidora de combustíveis adulterados, mantidos em um galpão no município de Dias d’ Ávila.

De acordo com o coordenador do Depom, Nilton Tormes, é possível que há mais de 20 anos esses fatos estejam acontecendo na Bahia. "Não necessariamente nesse mesmo local, mas existem pessoas que sobrevivem disso", disse.

De acordo com o delegado titular da 20ª DT, Marcos Laranjeira, houveram dois registros de ocorrência por furto qualificado na cidade de Candeias. Imediatamente, foram iniciadas as investigações que resultaram na recuperação do combustível. Dois membros da quadrilha foram presos, o gerente e outra pessoas que ajudava na logística do acondicionamento do produto.