Esposa de candidato ao Governo da Bahia teria morrido de 'adoecimentos pós-parto'

A esposa do do candidato ao Governo do Estado da Bahia Giovani Damico, Lude Montalvão, teria sido vítima de complicações pós-parto. No domingo (26), Giovani postou em suas redes sociais um esclarecimento sobre o falecimento da companheira.