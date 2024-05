Clube de corrida de Salvador vai representar a Bahia na Maratona do Rio

O diretor da Runners Club, Chokito, explica que para conseguir entrar para a maratona, os alunos fazem uma preparação especializada, com planilhas exclusivas para cada pessoa, além de participantes que vão correr 5km, frisando que o esporte é para todos. "A cada ano nossa comitiva só cresce. É a prova mais esperada do ano e exige uma preparação de meses".

E para conseguir fazer todas as etapas da maratona, é necessário ter uma alimentação diferenciada. A recomendação da nutricionista Inês Dourado, que também é corredora, é que o atleta amador faça acompanhamento nutricional pelo menos 3 a 4 meses antes da prova para que o corpo consiga se adaptar às notas rotinas alimentares. "Planejar a alimentação com antecedência permite que o corredor esteja pronto para enfrentar os desafios de uma prova de corrida”.

Uma das corredoras da Runners é Aline Andrade, que vai participar pela segunda vez da Maratona do Rio e elogia a praticidade do clube para ajudar. "Com todo o suporte que recebo diariamente, me sinto muito segura para chegar no Rio e dar o melhor de mim”, comenta.