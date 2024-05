China estabelece fundo de quase US$ 48 bilhões para impulsionar indústria de chips

O Ministério de Finanças da China é o maior acionista do fundo, com fatia de 17%, enquanto cinco grandes bancos estatais chineses - Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China e Bank of Communications - detêm participações iguais de 6%, de acordo com a Tianyancha, um banco de dados privado de informações de empresas chinesas.