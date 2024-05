Jason Statham desafia teorias da conspiração no novo 'Beekeeper'

Filme chegou ao Prime Vídeo e esteve entre os filmes mais assistidos da plataforma no fim de semana

Jason Statham é o astro à frente de Beekeeper - Rede de Vingança, nova opção para os fãs de filmes de ação no streaming. O longa, que foi lançado em janeiro nos cinemas, chegou ao Prime Vídeo e esteve entre os filmes mais assistidos da plataforma no fim de semana.

O início da história deixa quem assiste com raiva de um grupo de golpistas virtuais - na vida real, há centenas de vídeos no YouTube mostrando o momento em que figuras assim são desmascaradas e confrontadas com seus crimes.