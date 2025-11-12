Acesse sua conta
Evento beneficente com mutirão de vagas para imigrantes e refugiados na Bahia

Ação será realizada nesse sábado, (15/11), em Lauro de Freitas, e oferecerá oportunidades de emprego e serviços gratuitos de saúde e assistência social

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:18

A iniciativa faz parte do Programa Reconstrução – Construindo Novas Histórias, criado pela Tenda para ampliar oportunidades de trabalho e inclusão social de imigrantes em suas obras
Crédito: Shutterstock

Com o compromisso de promover inclusão e empregabilidade, a Construtora Tenda realiza neste sábado (15/11) um evento beneficente com mutirão de vagas de emprego voltado a pessoas imigrantes e refugiadas que vivem na região metropolitana de Salvador. A ação será realizada das 9h às 13h, na Associação de Moradores de Areia Branca, em Lauro de Freitas (BA).

A iniciativa faz parte do Programa Reconstrução – Construindo Novas Histórias, criado pela Tenda para ampliar oportunidades de trabalho e inclusão social de imigrantes em suas obras. Atualmente, a companhia já conta com mais de 500 colaboradores imigrantes atuando em diferentes regiões do país.

Durante o evento, os participantes poderão se candidatar a vagas abertas para ajudante de montagem de formas de alumínio, montador, pedreiro e pintor. Os selecionados terão acesso a um pacote completo de benefícios, que inclui vale-refeição, vale-natal, vale-transporte, assistência médica, convênio com academias (Gympass) e descontos em farmácias e cinemas.

Além do mutirão de vagas, o público contará com serviços gratuitos como atendimento de saúde (aferição de pressão e glicemia), orientação com assistente social e psicóloga, e suporte para regularização de documentação imigratória, incluindo emissão de carteira de trabalho e CPF.

“O Programa Reconstrução tem transformado vidas e criado pontes entre quem busca recomeçar e quem acredita no poder da inclusão. Esse mutirão é mais uma oportunidade para ampliar o acesso ao trabalho digno e promover cidadania”, afirma Lucas Moura, gerente de Comunicação e Responsabilidade Corporativa da Construtora Tenda.

A ação é uma realização da Tenda, com apoio do CADH (Centro de Apoio e Desenvolvimento Humano), da AMAB (Associação de Moradores de Areia Branca) e do Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton.

Serviço

Evento Beneficente e Mutirão de Vagas Tenda

Local: Associação de Moradores de Areia Branca

Endereço: Rua dos Frades, Areia Branca, Lauro de Freitas (BA)

Data: 15 de novembro (sábado)

Horário: das 9h às 13h

Público-alvo: imigrantes e refugiados residentes em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari

Vagas disponíveis: ajudante de montagem de formas de alumínio, montador, pedreiro e pintor

Com assessoria

Empregos

