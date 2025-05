INSCRIÇÕES ABERTAS

Ministério Público inscreve para concurso em diversos cargos, com salários de até R$ 8 mil

As provas deverão ser realizadas em 27 de julho

Tharsila Prates

Publicado em 12 de maio de 2025 às 23:03

Ministério Público do Piauí Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Estado do Piauí está com inscrições abertas até o dia 23 de maio para concurso público que visa à formação de Cadastro de Reserva em diversos cargos dos níveis médio e superior.>

Entre as chances de escolaridade superior estão a área administrativa (curso superior em qualquer área de formação), além de arquitetura, assistente social, psicólogo, engenharia civil, medicina e tecnologia da informação. A remuneração inicial é de R$ 8.388,73.>

Para o nível médio, a vaga é de técnico da área administrativa, com remuneração inicial de 5.407,39.>

As inscrições estão abertas, exclusivamente via internet, até as 23h59 do dia 23 de maio (horário de Brasília). A taxa é de R$ 120 para o cargo de nível médio e de R$ 160 para os cargos de nível superior. O prazo para pedir a isenção do valor já se encerrou.>