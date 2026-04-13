EMPREGOS E SOLUÇÕES

Programa Acelen Incentiva abre inscrições para seleção de projetos socioambientais na Bahia

Empresa recebe propostas de doações, patrocínios e investimento sociais privados até 30 de abril

Carmen Vasconcelos

Publicado em 13 de abril de 2026 às 16:43

O foco está em projetos que promovam o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das comunidades nos territórios de atuação das empresas Crédito: Divulgação

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (13), as inscrições para o Acelen Incentiva, programa de investimento social da Acelen e Acelen Renováveis. A iniciativa contempla avaliação de propostas de doações, patrocínios e investimento social privado (ISP), com foco em projetos que promovam o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das comunidades nos territórios de atuação das empresas.

A atualização dos pilares para 2026 nasce da matriz de materialidade ESG e da escuta com as comunidades, permitindo que a empresa seja mais estratégica, ágil e assertiva na seleção e distribuição dos recursos. Os novos pilares traduzem como a empresa que atuar e, principalmente, o tipo de impacto que busca gerar nos territórios onde está. Os projetos apoiados precisam contribuir para o desenvolvimento com consistência, criar oportunidades para as pessoas e se sustentar no tempo, deixando um legado.

Nesta primeira etapa, as inscrições são destinadas exclusivamente a projetos com aporte direto da Acelen. As propostas devem ser enviadas por meio da plataforma oficial: www.acelen.com.br/incentiva.

“A adoção do modelo por janelas representa um avanço na governança do programa. Nosso objetivo é tornar o processo mais estruturado e transparente, qualificar o atendimento aos proponentes e potencializar o impacto social e ambiental das iniciativas apoiadas”, destaca Marcelo Lyra, vice-presidente de Relações Institucionais, ESG, Comunicação, seleção de terras e responsabilidade social da Acelen.

Os projetos submetidos devem estar alinhados a pelo menos um dos cinco pilares estratégicos do programa:

1. Geração de Renda e Inclusão Produtiva;

2. Promoção da Cultura e Identidade Regional;

3. Preservação Ambiental e Sustentabilidade;

4. Educação, Esporte e Desenvolvimento;

5. Fortalecimento do Setor.

Nos últimos quatro anos, desde o início da gestão da Refinaria de Mataripe, a Acelen já investiu mais de R$ 25 milhões em iniciativas sociais, culturais, educacionais, ambientais e esportivas apoiando mais de 30 projetos de grande relevância social e ambiental, além de ações diretas como mutirões de saúde e atividades de preservação de praias e manguezais.

Como participar

• As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site: www.acelen.com.br/incentiva

• É obrigatório indicar o pilar estratégico ao qual o projeto está vinculado

• Os proponentes devem apresentar informações completas sobre a proposta, incluindo recursos solicitados e contrapartidas

• Todos os projetos receberão retorno, e os pré-selecionados serão convidados para etapas complementares