EMPREGOS E SOLUÇÕES

Projeto Marsúpio será apresentado em Salvador com foco na economia criativa e inclusão produtiva

Iniciativa da Fundação Paulo Cavalcanti articula cultura e territórios como base para o desenvolvimento econômico e social

Carmen Vasconcelos

Publicado em 13 de abril de 2026 às 16:40

A iniciativa integra cultura, economia criativa e inclusão produtiva como eixos estruturantes Crédito: Divulgação

A Fundação Paulo Cavalcanti realiza, na próxima terça-feira, 14 de abril, das 8h30 às 11h30, no auditório da Associação Comercial da Bahia (ACB), em Salvador, o lançamento do Projeto Marsúpio – Programa de Acolhimento ao Empresário Raiz, iniciativa voltada ao fortalecimento da cultura e da economia criativa nos territórios da cidade.

O evento reunirá representantes do poder público, da iniciativa privada, do setor cultural e da sociedade civil.O Projeto Marsúpio tem como foco a valorização de artistas, artesãos, músicos e agentes culturais que contribuem para a identidade cultural de Salvador, reconhecendo o papel da cultura como vetor de desenvolvimento econômico e social nos territórios.

A iniciativa integra cultura, economia criativa e inclusão produtiva como eixos estruturantes, consolidando uma tecnologia social voltada ao fortalecimento de trabalhadores da cultura que atuam de forma autônoma e, em grande parte, na informalidade.O lançamento marca a apresentação pública do projeto e propõe o diálogo interinstitucional sobre o papel da economia criativa na geração de oportunidades, no acesso às políticas culturais e no desenvolvimento sustentável.A programação do evento inclui a palestra “Da informalidade ao salto para o sucesso: O Programa Marsúpio”, ministrada pelo consultor Adriano Câmera, além de apresentação cultural com música instrumental da Associação Mosaico de Amor, do bairro do Beiru/Tancredo Neves.

A partir do evento de lançamento, o projeto será desdobrado em ações práticas nos territórios de Salvador, com atividades de formação, mostras culturais e acompanhamento estruturado dos participantes.

Público-alvo e Territórios e locais de atuação

O Projeto Marsúpio é direcionado a fazedores de cultura que atuam sem estrutura formal, incluindo artistas, músicos, produtores culturais, artesãos, cozinheiras tradicionais, trançadeiras, entre outros profissionais ligados à economia criativa local. Ao todo, a iniciativa prevê atender cerca de 400 participantes, distribuídos em diferentes localidades da cidade.As ações ocorrerão nos territórios de Itapuã, Subúrbio Ferroviário, Cajazeiras, Brotas e Liberdade, utilizando espaços culturais já existentes e adaptados, como equipamentos do programa Boca de Brasa, o Parque do Queimado e espaços comunitários parceiros, garantindo proximidade com o público e valorização das dinâmicas locais.

O projeto prevê ainda a realização de atividades em espaços com acessibilidade arquitetônica, além da oferta de intérprete de Libras, recursos de audiodescrição e comunicação adaptada. Todas as ações serão gratuitas, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos bens culturais e às oportunidades de formação.

Metodologia e Resultados esperados

A metodologia do Marsúpio combina formação prática, acompanhamento contínuo e valorização das trajetórias individuais. O programa inclui cursos, oficinas, palestras e mentorias, abordando temas como gestão, comunicação, direitos autorais, identidade cultural e presença digital.As atividades serão desenvolvidas de forma híbrida (presencial e digital), com base em metodologias participativas e aprendizagem aplicada à realidade dos territórios.

Entre os principais resultados previstos estão:

fortalecimento da produção cultural local

ampliação da visibilidade de artistas e agentes culturais

geração de renda a partir de atividades criativas

inserção de trabalhadores da cultura em circuitos formais

produção de registros culturais, como conteúdos audiovisuais e catálogos

fortalecimento da identidade cultural dos territórios atendidos

Mais do que um programa de capacitação, o Marsúpio propõe a criação de uma rede de apoio e desenvolvimento contínuo para a economia criativa local.O Projeto Marsúpio é realizado pela Fundação Paulo Cavalcanti, com apoio da Associação Comercial da Bahia, patrocínio da BF Serviços Ambientais, Umbrella e Ecocloro e fomento do Ministério da Cultura e Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Serviço:

Evento: Lançamento do Projeto Marsúpio

Data: 14 de abril de 2026

Horário: Das 8h30 às 11h30

Local: Auditório da Associação Comercial da Bahia (ACB), Salvador