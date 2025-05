oportunidades

Rede paulista de calçados chega à Bahia com duas lojas e gera 60 empregos

As lojas estão localizadas em dois grandes centros de compras da capital baiana

Com 46 anos de história no varejo de moda, a rede paulista Kallan Calçados acaba de chegar à Bahia com a inauguração de duas unidades. As novas lojas serão abertas no dia 22 de maio, no Salvador Shopping, e no dia 23 de maio, no Salvador Norte Shopping. Juntas, as operações geraram 60 novos postos de trabalho, entre vendedores, caixas e auxiliares. >