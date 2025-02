educação

5 dicas para se preparar emocionalmente para o vestibular

Para garantir bons resultados na provas, é essencial desenvolver a inteligência emocional e a resiliência

A preparação para os vestibulares muitas vezes é vista como uma corrida de resistência, focada no acúmulo de conteúdos e na repetição de exercícios. No entanto, uma abordagem mais completa e inovadora para o sucesso no exame envolve, segundo o coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, João Leonardo Mendonça, o desenvolvimento da inteligência emocional e da resiliência. >

Essas habilidades podem ser a chave para lidar com as pressões do processo seletivo e melhorar o desempenho durante a jornada de estudos. “É comum que os estudantes foquem exclusivamente nos aspectos técnicos do vestibular, como revisar conteúdos e fazer exercícios. Porém, o lado emocional e psicológico também desempenha um papel crucial. A capacidade de lidar com a pressão, os imprevistos e até com a ansiedade pode fazer toda a diferença, especialmente nos momentos mais decisivos”, explica. >