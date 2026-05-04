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Adeus, rodo e balde: a tecnologia de limpeza que está aposentando o pano de chão na faxina da casa em 2026

Com dispositivos que sobem escadas e economizam até 70% de água, nova geração de eletrodomésticos automatiza a limpeza pesada e promete reduzir o tempo de faxina pela metade



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 4 de maio de 2026 às 21:00

Além de praticidade, a ascensão de mops ergonômicos e robôs inteligentes foca na saúde lombar dos moradores, substituindo o esforço físico por automação e qualidade de vida Crédito: Reprodução IA

Por décadas, a imagem da faxina doméstica foi associada ao balde, ao rodo e ao cansativo esforço de torcer panos de chão.

Agora, essa rotina está passando por uma transformação silenciosa, impulsionada por uma nova geração de eletrodomésticos que prometem não apenas limpar, mas devolver o tempo e a saúde aos moradores.

A mudança não é apenas uma questão de luxo, mas de eficiência prática. Novos limpadores de piso sem fio podem economizar até 50% do tempo de faxina e utilizar 70% menos água do que o método tradicional do balde.

É a tecnologia aplicada para resolver o que muitos consideram a tarefa mais ingrata da casa.

A ascensão do Mop: praticidade ao alcance da mão

O primeiro passo para quem deseja aposentar o pano de chão costuma ser o mop. Seja no modelo spray, giratório ou elétrico, esses utensílios ganharam o título de "queridinhos da limpeza" pela ergonomia.

O mop spray, por exemplo, integra um reservatório de líquido e um gatilho que libera a solução diretamente no piso, eliminando o peso de carregar baldes pela casa.

Limpeza e faxina são fundamentais 1 de 6

Para quem lida com pelos de animais ou poeira constante em apartamentos, os modelos planos de microfibra são os mais indicados, pois retêm a sujeira com mais facilidade e podem ser lavados na máquina, o que reduz a proliferação de bactérias e maus odores.

Já para faxinas pesadas, o mop giratório com sistema de centrífuga continua sendo o campeão de vendas por permitir o enxágue sem contato direto com a água suja.

Robôs e aspiradores verticais: a automação total

Se o mop facilita o trabalho manual, os robôs aspiradores com função mop e os aspiradores verticais que lavam o piso representam o ápice da praticidade. Modelos avançados agora realizam mapeamento a laser da residência, evitam obstáculos e podem ser programados via aplicativo para trabalhar enquanto a casa está vazia.

A grande novidade de 2026 no setor é o Roborock Saros Rover, um dispositivo que quebra a barreira das superfícies planas ao conseguir subir e descer escadas degrau por degrau, graças a uma arquitetura de rodas e pés móveis.

No topo da pirâmide tecnológica também estão aparelhos como o Dream H12 Pro, que além de aspirar sólidos e líquidos simultaneamente, possui um sistema de autolimpeza que seca o rolo com ar quente para evitar mofo.

Saúde e qualidade de vida em foco

Além da casa limpa, o impacto real dessa "revolução" está na saúde do usuário. O movimento repetitivo de inclinar o corpo para esfregar o chão é uma das principais causas de dores lombares após a faxina. Ao utilizar aparelhos com cabos ajustáveis e sistemas automatizados, preservam-se as articulações e a coluna.

Especialistas e usuários concordam: a automação residencial não elimina totalmente a necessidade de uma faxina pesada ocasional, mas reduz drasticamente sua frequência.