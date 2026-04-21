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Alaorzinho e Janete tem conversa profunda sobre o passado em ‘Coração Acelerado’ nesta terça (21 de abril)

Alaorzinho revive amor do passado em novela das 7

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de abril de 2026 às 06:30

Alaorzinho e Janete relembram amor do passado
Alaorzinho e Janete relembram amor do passado Crédito: Reprodução | TV Globo

Após acidente aéreo, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) é internado, mas desperta em hospital e faz um pedido surpreendente ao acordar: falar com ex, Janete. Zilá (Leandra Leal) fica revoltada, mas Agrado (Isadora Cruz) a incentiva em vê-lo.

Zilá fica chocada com a chegada da irmã no hospital. Alaorzinho agradece a presença de Janete, e pede para conversar a sós com a ex. A pedido dele, Janete relembra tudo o que viveram.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
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Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

No mesmo capítulo, Alaorzinho não se lembra de Jean Carlos (Ricardo Pereira), e se abre para Janete. Palhares (Gabriel Godoy) se chateia com o fato de Alaorzinho ter chamado por Janete. Ronei (Thomás Aquino) e Cinara (Ramille) fazem planos.

Eva (Nathalia Cruz) apoia Zilá, que confessa temer o poder de Janete sobre seu marido. Alor (Marcos Caruso) decide voltar para o hospital.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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