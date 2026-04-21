NOVELA DAS 7

Alaorzinho e Janete tem conversa profunda sobre o passado em ‘Coração Acelerado’ nesta terça (21 de abril)

Alaorzinho revive amor do passado em novela das 7

Felipe Sena

Publicado em 21 de abril de 2026 às 06:30

Alaorzinho e Janete relembram amor do passado Crédito: Reprodução | TV Globo

Após acidente aéreo, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) é internado, mas desperta em hospital e faz um pedido surpreendente ao acordar: falar com ex, Janete. Zilá (Leandra Leal) fica revoltada, mas Agrado (Isadora Cruz) a incentiva em vê-lo.

Zilá fica chocada com a chegada da irmã no hospital. Alaorzinho agradece a presença de Janete, e pede para conversar a sós com a ex. A pedido dele, Janete relembra tudo o que viveram.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

No mesmo capítulo, Alaorzinho não se lembra de Jean Carlos (Ricardo Pereira), e se abre para Janete. Palhares (Gabriel Godoy) se chateia com o fato de Alaorzinho ter chamado por Janete. Ronei (Thomás Aquino) e Cinara (Ramille) fazem planos.

Eva (Nathalia Cruz) apoia Zilá, que confessa temer o poder de Janete sobre seu marido. Alor (Marcos Caruso) decide voltar para o hospital.