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Dupla arquiteta sabotagem para destruir Eugênia em 'A Nobreza do Amor' desta terça (21)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 10:17

Virgínia e Graça armam mais um golpe
Virgínia e Graça armam mais um golpe Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta terça (21), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Virgínia está sofrendo porque percebeu que a beleza de Eugênia está roubando todos os olhares. Como não aguenta ficar em segundo lugar, ela corre para o colo de Graça, que já tem uma ideia infalível (e bem suja) para sabotar a rival no concurso de beleza.

Lúcia, por sua vez, continua tentando explicar o inexplicável para Tonho. Ela abre o coração e revela que seu marido é um homem perverso e que sua fuga foi uma questão de sobrevivência. É um relato forte, que mostra o quanto a mocinha sofreu antes de chegar à cidade. Tonho agora se vê em um dilema, lutar por uma mulher casada ou protegê-la de um monstro que pode aparecer a qualquer momento?

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

O 'negócio' entre Kênia e Mr. Jones está ficando sério demais. O ricaço oficializa o pedido de casamento para Jendal, deixando Dumi de cabelo em pé. Akin e Dumi já sacaram que essa união é puro interesse e que Kênia está entrando em uma gaiola de ouro. Eles juram que vão impedir esse casamento, nem que seja a última coisa que façam na vida.

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O capítulo termina com a dupla dinâmica, Virgínia e Graça, nos preparativos finais para o ataque. Elas estão prontas para dar o bote em Eugênia, provando que ética é uma palavra que não existe no dicionário dessa família. 

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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