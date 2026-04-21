NOVELA DAS 6

Dupla arquiteta sabotagem para destruir Eugênia em 'A Nobreza do Amor' desta terça (21)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 10:17

Virgínia e Graça armam mais um golpe Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta terça (21), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Virgínia está sofrendo porque percebeu que a beleza de Eugênia está roubando todos os olhares. Como não aguenta ficar em segundo lugar, ela corre para o colo de Graça, que já tem uma ideia infalível (e bem suja) para sabotar a rival no concurso de beleza.

Lúcia, por sua vez, continua tentando explicar o inexplicável para Tonho. Ela abre o coração e revela que seu marido é um homem perverso e que sua fuga foi uma questão de sobrevivência. É um relato forte, que mostra o quanto a mocinha sofreu antes de chegar à cidade. Tonho agora se vê em um dilema, lutar por uma mulher casada ou protegê-la de um monstro que pode aparecer a qualquer momento?

A Nobreza do Amor 1 de 27

O 'negócio' entre Kênia e Mr. Jones está ficando sério demais. O ricaço oficializa o pedido de casamento para Jendal, deixando Dumi de cabelo em pé. Akin e Dumi já sacaram que essa união é puro interesse e que Kênia está entrando em uma gaiola de ouro. Eles juram que vão impedir esse casamento, nem que seja a última coisa que façam na vida.

O capítulo termina com a dupla dinâmica, Virgínia e Graça, nos preparativos finais para o ataque. Elas estão prontas para dar o bote em Eugênia, provando que ética é uma palavra que não existe no dicionário dessa família.

