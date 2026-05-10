CAMPEÃO

Azeite brasileiro supera os da Itália e Portugal, surpreende o júri e conquista prêmio de melhor do mundo em 2026

Produtores brasileiros acumulam medalhas internacionais e colocam o país entre os maiores destaques do azeite premium mundial.



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 10 de maio de 2026 às 10:38

Azeites brasileiros conquistaram espaço entre os melhores do mundo em competições internacionais Crédito: Estância das Oliveiras

O Brasil acaba de conquistar mais um feito histórico no mercado internacional de azeites. Produzido em Viamão, no Rio Grande do Sul, o azeite extravirgem da fazenda Estância das Oliveiras foi eleito o melhor do mundo em 2026 após receber nota máxima em uma das competições mais importantes, realizada em Genebra, na Suíça.

O azeite brasileiro ganhou destaque global depois que o Frantoio, produzido pela Estância das Oliveiras, conquistou a impressionante pontuação de 100/100 no European International Olive Oil Competition (EIOOC) 2026.

Além do prêmio em Genebra, a Estância das Oliveiras também brilhou em uma competição na Turquia, onde ficou entre os três melhores azeites do mundo com o rótulo Signature. A disputa tinha a presença de azeites de mais de 25 países, reforçando ainda mais a força da olivicultura brasileira.

Azeite brasileiro 1 de 3

Produção do azeite 100/100

A produção fica em uma fazenda, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, e começou de um projeto familiar. Com o passar dos anos, a produção evoluiu até se tornar referência internacional. Hoje, a marca acumula mais de 250 prêmios internacionais e já aparece entre as mais premiadas do planeta.

Um dos segredos da produção, é que os produtores colhem as azeitonas ainda verdes, antes do ponto tradicional de maturação. A estratégia gera um volume menor do produto, mas aumenta a concentração de compostos antioxidantes e intensifica o aroma e sabor do azeite.

Um diferencial é a rapidez no processamento. As azeitonas são levadas para moagem poucas horas após a colheita, evitando oxidação e preservando características naturais do fruto. Esse cuidado ajuda a explicar o alto nível sensorial alcançado pelo produto brasileiro nas avaliações internacionais.

Prêmios brasileiros nos últimos anos

Nos últimos anos, os azeites brasileiros passaram a disputar espaço entre os melhores do planeta. O crescimento foi tão rápido, que o Brasil alcançou, em 2024, o 5º lugar no EVOO World Ranking, principal ranking mundial de azeites extravirgens, ficando atrás apenas de gigantes como Itália, Espanha, Turquia e Grécia.

Em 2024, os produtores nacionais participaram de 22 competições internacionais e conquistaram cerca de 360 medalhas em concursos espalhados pelo mundo. Entre os eventos com mais premiações para o Brasil estiveram o Terraolivo, em Israel, o EVO IOOC Italy, na Itália, o Olive Japan, no Japão, e o Athena IOOC, na Grécia.