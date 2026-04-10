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Cantor Jottapê sofre forte crise de ansiedade, desmaia e é internado: ‘Está difícil suportar’

Artista usou as redes sociais para atualizar quadro de saúde

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de abril de 2026 às 20:39

Cantor Jottapê preocupou fãs
Cantor Jottapê preocupou fãs Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Jottapê, conhecido por atuar na série da Netflix “Sintonia”, usou as redes sociais nesta sexta-feira (10) para informar aos seguidores que foi hospitalizado. O artista sofre uma forte crise de ansiedade e desmaiou.

“Ontem a noite eu tive uma crise de ansiedade muito forte que ocasionou fortes dores no peito e acabei desmaiando. O resumo de tudo é que está difícil suportar fisicamente o que eu venho passando nesses últimos anos”, escreveu nos Stories do Instagram, com uma imagem deitado na cama de um hospital.

Cantor Jottapê

Jottapê é ex-funkeiro por Reprodução | Redes Sociais
Jottapê é ex-funkeiro por Reprodução | Redes Sociais
Jottapê é ex-funkeiro por Reprodução | Redes Sociais
Jottapê é ex-funkeiro por Reprodução | Redes Sociais
Jottapê é ex-funkeiro por Reprodução | Redes Sociais
Jottapê é ex-funkeiro por Reprodução | Redes Sociais
Jottapê é ex-funkeiro por Reprodução | Redes Sociais
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Jottapê é ex-funkeiro por Reprodução | Redes Sociais

Jottapê desabafou que o momento não foi fácil, mas que para suportar, tem se apegado à fé. “Minha esperança está no Senhor, mas minha carne muitas vezes não entende isso. A sensação é que meu corpo está pedindo ‘chega”, escreveu o cantor que em fevereiro de 2025 se converteu ao cristianismo evangélico. Conhecido através do canal de funk Kondzilla, o cantor encerrou sua carreira no funk para se dedicar à fé, batizando-se ao lado de sua esposa, Estefany Boro. Os dois são pais de Samuel e Athena.

Publicação de cantor
Publicação de cantor Crédito: Reprodução | Instagram

Na noite desta sexta, o cantor publicou um vídeo cantando e atualizou o quadro de saúde, afirmando que está tudo bem. O artista ainda agradeceu as mensagens de carinho que recebeu e afirmou que responderá todas.

Em caso de pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida), que funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, por e-mail, chat ou pessoalmente. Confira um posto de atendimento mais próximo de você

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