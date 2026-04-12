FOGO

Cantor mostra destruição na casa da família após incêndio em São Paulo

O fogo começou por volta das 6h57 e foi controlado cerca de cinco horas depois, segundo MC Gui



WIadmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 12 de abril de 2026 às 15:13

MC Gui mostra destruição na casa da família após incêndio Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um incêndio atingiu a casa dos pais do cantor MC Gui na manhã deste domingo (12), na Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

O fogo começou por volta das 6h57 e foi controlado cerca de cinco horas depois. Quatro viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência, e as causas do incêndio ainda serão investigadas.

Georgia Azevedo e MC Gui 1 de 21

Imagens divulgadas nas redes sociais do artista e de familiares mostram os danos provocados pelas chamas. Dois carros ficaram carbonizados, além da garagem e parte da cozinha da residência.

Em uma publicação no Instagram, o pai do cantor, Rogério, registrou o momento da chegada dos bombeiros. Nas imagens, é possível ver o fogo concentrado na garagem, localizada abaixo do nível da rua, além de muita fumaça preta saindo da casa.

No vídeo, ele relata que voltou ao imóvel para resgatar o macaco de estimação da família, chamado Pipoca. "Eu me queimei todo, estou todo queimado", afirmou.

Rogério também contou aos agentes que uma moto elétrica que estava carregando pode ter iniciado o incêndio.

MC Gui publicou outro vídeo ao lado dos pais dentro da garagem da residência. De acordo com o cantor, eles e um casal de amigos estavam chegando de um aniversário quando perceberam o fogo.

"Meus pais estão 100% bem fisicamente, graças a Deus. Óbvio que psicologicamente 100% abalados", disse.