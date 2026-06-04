CASA E JARDIM

Colocar água quente com sal na pia: para que serve e por que é recomendado esse truque que resolve problema comum na cozinha

Método caseiro e barato pode auxiliar em casos iniciais de entupimento na pia da cozinha



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 4 de junho de 2026 às 11:11

Combinação de fatores dos componentes da mistura ajuda no combate de entupimentos Crédito: Magnific

Quando a água começa a escoar devagar pelo ralo, muita gente pensa logo em produtos fortes, como a soda cáustica. No entanto, em vários casos, os primeiros sinais de entupimento leve podem ser enfrentados com uma solução simples de cozinha: água quente e sal.

A mistura de água quente, pequenas doses de sal e detergente custa pouco e pode ajudar a soltar alguns resíduos acumulados. Ela é mais indicada, principalmente, para crostas formadas por gordura que estejam grudadas na tubulação.

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Eficiência aumentada

Essa solução é mais útil em entupimentos parciais, quando a água ainda consegue escorrer. Esse é o cenário típico de obstruções leves, com maior chance de melhora, causadas por resíduos recentes de gordura, sabão ou pequenos restos de comida.

O efeito vem da combinação de propriedades diferentes. A água quente ajuda a amolecer parte da sujeira presa nas paredes do cano. Já o sal atua como um abrasivo leve, auxiliando nessa limpeza inicial.

Ainda assim, o principal componente da mistura é o detergente. Ele possui propriedades tensoativas, ou seja, ajuda a interagir com a gordura e facilita sua dispersão na água.

A água quente potencializa a ação do detergente e também aumenta a capacidade da mistura de soltar parte da gordura acumulada antes que ela volte a aderir às paredes do encanamento Crédito: Magnific

Por dentro dos canos

A gordura é uma das principais causas de entupimentos na pia da cozinha. Depois de uma fritura ou de uma louça mais pesada, parte desse material desce pelo ralo. À primeira vista, parece que foi embora. Porém, ao esfriar, ele pode voltar a grudar na parte interna do cano.

Essa camada gordurosa é apenas o início do problema. Como se trata de uma substância viscosa e com alta aderência, ela tende a reter outros materiais. Restos de comida, minerais presentes na água e novas porções de gordura acabam se juntando em uma massa cada vez maior.