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Colocar água quente com sal na pia: para que serve e por que é recomendado esse truque que resolve problema comum na cozinha

Método caseiro e barato pode auxiliar em casos iniciais de entupimento na pia da cozinha

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 4 de junho de 2026 às 11:11

Combinação de fatores dos componentes da mistura ajuda no combate de entupimentos
Combinação de fatores dos componentes da mistura ajuda no combate de entupimentos Crédito: Magnific

Quando a água começa a escoar devagar pelo ralo, muita gente pensa logo em produtos fortes, como a soda cáustica. No entanto, em vários casos, os primeiros sinais de entupimento leve podem ser enfrentados com uma solução simples de cozinha: água quente e sal.

A mistura de água quente, pequenas doses de sal e detergente custa pouco e pode ajudar a soltar alguns resíduos acumulados. Ela é mais indicada, principalmente, para crostas formadas por gordura que estejam grudadas na tubulação.

Itens de cozinha precisam de atenção extra na hora da higienização

Entenda agora porque o rodinho pode ser um vilão por Imagem: Pexels
Esponjas podem ser reaproveitadas por Divulgação
Esponjas podem ser reaproveitadas por Divulgação
Esponjas podem ser reaproveitadas por Divulgação
Esponjas podem ser reaproveitadas por Divulgação
Veja truque que deixará sua pia impecável por Shutterstock
Veja truque que deixará sua pia impecável por Shutterstock
Veja truque que deixará sua pia impecável por Shutterstock
Pia de cozinha é difícil de limpar por Imagem: PxHere
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Entenda agora porque o rodinho pode ser um vilão por Imagem: Pexels

Eficiência aumentada

Essa solução é mais útil em entupimentos parciais, quando a água ainda consegue escorrer. Esse é o cenário típico de obstruções leves, com maior chance de melhora, causadas por resíduos recentes de gordura, sabão ou pequenos restos de comida.

O efeito vem da combinação de propriedades diferentes. A água quente ajuda a amolecer parte da sujeira presa nas paredes do cano. Já o sal atua como um abrasivo leve, auxiliando nessa limpeza inicial.

Ainda assim, o principal componente da mistura é o detergente. Ele possui propriedades tensoativas, ou seja, ajuda a interagir com a gordura e facilita sua dispersão na água.

A água quente potencializa a ação do detergente e também aumenta a capacidade da mistura de soltar parte da gordura acumulada antes que ela volte a aderir às paredes do encanamento
A água quente potencializa a ação do detergente e também aumenta a capacidade da mistura de soltar parte da gordura acumulada antes que ela volte a aderir às paredes do encanamento Crédito: Magnific

Por dentro dos canos

A gordura é uma das principais causas de entupimentos na pia da cozinha. Depois de uma fritura ou de uma louça mais pesada, parte desse material desce pelo ralo. À primeira vista, parece que foi embora. Porém, ao esfriar, ele pode voltar a grudar na parte interna do cano.

Essa camada gordurosa é apenas o início do problema. Como se trata de uma substância viscosa e com alta aderência, ela tende a reter outros materiais. Restos de comida, minerais presentes na água e novas porções de gordura acabam se juntando em uma massa cada vez maior.

Por isso, a prevenção costuma ser mais eficiente do que recorrer a receitas caseiras toda semana. Medidas simples, como evitar jogar gordura na pia e descartar o óleo corretamente, reduzem bastante o risco de o ralo travar.

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