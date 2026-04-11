ENERGIA

Confira 6 sinais de que você está carregando energia negativa sem perceber

Ambiente pesado, desânimo e cansaço podem ser resolvidos com simples atitudes

Felipe Sena

Publicado em 11 de abril de 2026 às 07:30

Ambiente pode influenciar falta de motivação e outros fatores Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre nosso humor está dos melhores, mas quando isso passa a ser recorrente é um ponto para se pensar e refletir sobre o que está se passando na vida e as energias que nos cercam, que também pode refletir em nossos pensamentos e ações.

Para a espiritualidade, seja qual for a religião, se sentir desanimado e triste de maneira recorrente, podem indicar acúmulo de energia negativa. Situações estressantes, ambientes carregados por acúmulo de sentimentos ruins de variadas pessoas e preocupações constantes podem afetar o equilíbrio emocional. Confira 6 sinais identificados pelo astrólogo João Bidu:

Cansaço constante sem motivo específico

Sentir fadiga mesmo após descansar pode indicar desgaste emocional. A sobrecarga mental interfere na energia e na disposição. Quando o cansaço acontece com frequência, é importante observar a rotina. Momentos de pausa são importantes e a respiração consciente pode ajudar a recuperar o equilíbrio.

Características dos signos Ascendentes 1 de 4

Irritação frequente

Outro fator que pode indicar acúmulo de energia negativa são as mudanças rápidas de humor que podem sugerir tensão acumulada. Pequenas situações passam a incomodar mais do que o normal.

O comportamento pode indicar necessidade de desacelerar. Reduzir estímulos e reorganizar pensamentos pode ajudar.

Dificuldade para dormir

Pensamentos repetitivos e inquietação podem dificultar o descanso, e o sono irregular interfere no equilíbrio emocional. João Bidu indica criar um ritual noturno tranquilo. É importante evitar telas antes de dormir, o que pode contribuir para desacelerar a mente.

Sensação de ambiente pesado

O desconforto em determinados ambientes pode estar ligado ao clima emocional do ambiente, pois espaços com conflitos ou tensão tendem a influenciar o bem-estar. Vale abrir janelas, arejar o local e reorganizar objetos pode trazer sensação de leveza.

Sensação de bloqueio

Projetos parecem travar e decisões ficam mais difíceis. Esse momento pode ser um convite para refletir. Pause e reorganize prioridades, pode ajudar a recuperar o foco.

Falta de motivação