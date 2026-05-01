MICARETA

Confira a programação do Coité Folia para esta sexta-feira (1º)

Psirico, Timbalada e Tony Salles comandam a segunda noite da micareta, que segue com circuito cheio e clima de festa

Heider Sacramento

Publicado em 1 de maio de 2026 às 07:30

Sexta do Coité Folia terá Psirico, Timbalada e Tony Salles no circuito Crédito: Divulgação

Depois de uma abertura movimentada, o Coité Folia 2026 entra na sexta-feira (1º) com uma das noites mais fortes da programação. O circuito em Conceição do Coité recebe atrações de peso do axé e do pagode, mantendo a tradição da festa que movimenta a região sisaleira.

Entre os principais nomes do dia estão Psirico, Timbalada e Tony Salles, trio que promete puxar foliões do início ao fim da noite.

Programação do Coité Folia 1 de 4

Também se apresentam Batuque Social, Helder Ricardo, Gabriel Chaonda, Mandinho Axé Retrô e Bruka Brukutu.