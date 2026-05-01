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Confira a programação do Coité Folia para esta sexta-feira (1º)

Psirico, Timbalada e Tony Salles comandam a segunda noite da micareta, que segue com circuito cheio e clima de festa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de maio de 2026 às 07:30

Quinta do Coité Folia começa com Tomate e Kannário no circuito
Sexta do Coité Folia terá Psirico, Timbalada e Tony Salles no circuito Crédito: Divulgação

Depois de uma abertura movimentada, o Coité Folia 2026 entra na sexta-feira (1º) com uma das noites mais fortes da programação. O circuito em Conceição do Coité recebe atrações de peso do axé e do pagode, mantendo a tradição da festa que movimenta a região sisaleira.

Entre os principais nomes do dia estão Psirico, Timbalada e Tony Salles, trio que promete puxar foliões do início ao fim da noite.

Programação do Coité Folia

Programação do Coité Folia por Divulgação
Programação do Coité Folia por Divulgação
Programação do Coité Folia por Divulgação
Programação do Coité Folia por Divulgação
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Programação do Coité Folia por Divulgação

Também se apresentam Batuque Social, Helder Ricardo, Gabriel Chaonda, Mandinho Axé Retrô e Bruka Brukutu.

Com circuito de cerca de dois quilômetros, camarotes e esquema especial de segurança, o Coité Folia segue como uma das micaretas mais tradicionais do calendário baiano.

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