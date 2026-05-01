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Heider Sacramento
Publicado em 1 de maio de 2026 às 07:30
Depois de uma abertura movimentada, o Coité Folia 2026 entra na sexta-feira (1º) com uma das noites mais fortes da programação. O circuito em Conceição do Coité recebe atrações de peso do axé e do pagode, mantendo a tradição da festa que movimenta a região sisaleira.
Entre os principais nomes do dia estão Psirico, Timbalada e Tony Salles, trio que promete puxar foliões do início ao fim da noite.
Programação do Coité Folia
Também se apresentam Batuque Social, Helder Ricardo, Gabriel Chaonda, Mandinho Axé Retrô e Bruka Brukutu.
Com circuito de cerca de dois quilômetros, camarotes e esquema especial de segurança, o Coité Folia segue como uma das micaretas mais tradicionais do calendário baiano.