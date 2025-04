CONHEÇA

Conhece a 'Disney' brasileira? Cidade tem resorts e parques aquáticos badalados

Só no último Carnaval, 100 mil turistas curtiram o local

Com o início da construção previsto para este semestre, o Aeroporto Internacional de Olímpia, no interior de São Paulo, vai atender a uma demanda de turistas que lotam a cidade conhecida como “Orlando brasileira” ou “Flórida paulista” por abrigar resorts com parques aquáticos badalados.>