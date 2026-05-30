Coração Acelerado: Janete descobre segredo de Agrado para proteger Naiane neste sábado (30)

Segredos de Naiane começam a ser revelados

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de maio de 2026 às 06:30

Janete fica preocupada com a filha em Coração Acelerado Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (30), os segredos de Naiane (Isabelle Drummond) começam a ser desvendados. Janete (Leticia Spiller) recebe uma carta anônima e descobre que Agrado (Isadora Cruz) cedeu às chantagens da patricinha para protegê-la, e Zuzu (Elisa Lucinda) aconselha a amiga a conversar com a filha.

Gael (André Luiz Frambach) se oferece para conduzir Ana Castela a Bom Retorno, e Naiane se revolta. Janete conversa com Agrado sobre a filha ter aberto mão de seu passado com João Raul (Filipe Bragança) para protegê-la.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Leandro (David Junior) se encanta com as atitudes de Eduarda (Gabz). Alaorzinho (Daniel de Oliveira) exige que sua equipe encontre Ana Castela, que se diverte na estrada com Gael. Todos se surpreendem quando Ana Castela decide permanecer em Bom Retorno para seu show. Janete procura uma delegacia a fim de esclarecer a morte de Jean Carlos (Ricardo Pereira).

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

